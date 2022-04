Razmislek o odpravi mask

V nadaljevanju preberite:

Virus se s toplejšim vremenom umika in zdi se, da bomo nanj do jeseni pozabili. Kaj se bo zgodilo takrat, je težko napovedati. Imunost, pridobljena s cepljenjem, bo verjetno nekoliko šibkejša, prebolevniki bodo dovzetnejši za okužbo, kako hitro se bo virus širil in kakšne bodo posledice, bo odvisno od mutacije, v kateri bo izbruhnil.