Rešitev je v organizaciji in nadzoru

V nadaljevanju preberite:

V zadnjem mesecu smo v Delu razkrili tri zgodbe, ki kažejo, kako nujno je treba sistemsko urediti zdravstvo. Pisali smo, kako podpovprečno obremenjeni so bili mnogi ortopedi na ljubljanski kliniki (in niso edini!) pa o tem, da eden od vodilnih ortopedov s te klinike nujne pacientke ni mogel operirati tam, lahko pa jo je zasebno, danes pa prikazujemo, koliko ur so zdravniki, rekorderji po višini dodatkov, lani preživeli v službi.