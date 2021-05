Retro svet

V nadaljevanju preberite:

V času lažnih novic je treba takoj opozoriti, da so dovtipi in pravljice seveda izmišljeni. V resničnosti smo ljudje po vsem svetu sila prizanesljivi do svojih političnih voditeljev in mnogi so še zmeraj voditelji, čeprav bi podobno umazan sanitetni material že zdavnaj odvrgli. In samo v pravljicah ima resnica čudežno moč, da ljudi predrami iz ideoloških sanj, denimo o vladarjevih novih oblačilih. Niti se politične pravljice ne končajo nujno z zmago dobrega nad zlom oziroma pot do zmage je tako dolga in polna vmesnih porazov, da občinstvo izgubi zanimanje.