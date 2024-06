Slovenci so pozabili na izgube

V nadaljevanju preberite:

Veliko ljudi je izgubilo precej denarja, posledica pa je bila, da so trgu kapitala obrnili hrbet za zmeraj. No, skoraj za zmeraj. Najprej se je začel pregrevati trg nepremičnin, cene so se zvišale do absurda in kapital je začel ubirati nove poti. Na ljubljansko borzo se je začelo zlivati vse več denarja, trend pa še kar traja. Zanimanje za vlaganje na borzo se je začelo krepiti med ljudmi, ki so veliko izgubili, lahko rečemo, da so izgube nekako pozabljene.