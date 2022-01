Tajvanski kompas

V nadaljevanju preberite:

V Pekingu so občutljivi, če državni funkcionarji uporabljajo ime Tajvan. Na prvi pogled se zdi, da je bila polemika med Ljubljano in Pekingom predvidljiva. Slovenski premier je konec koncev že leta 2000 prejel tajvansko priznanje, nekajkrat se je odpravil na pot do Taipeija. Polemika s Kitajsko pa ima tudi tretjo, zelo nenavadno dimenzijo. Madžarski odnosi s Pekingom so izvrstni.