Temnih lis je preveč za zeleno Slovenijo

Prva serija temnih lis Slovenije se je iztekla, a nepremišljeni projekti ter do okolja in zdravja ljudi neprijazna dejanja se še naprej dogajajo in budnost ostaja. Eden od njih je lahko tudi sprejeti zakon o vodah. Šele pred referendumom se je namreč razvila razprava, ki bi morala biti del postopka sprejemanja zakona. V vseh obravnavanih primerih onesnaževanja okolja se je jasno pokazalo, da je sanacija precej dražja od preprečevanja, tudi če upoštevamo vse morebitne dobičke dejavnosti, ki onesnažuje. Če pa upoštevamo še posledice za biotsko raznovrstnost in zdravje ljudi, račun sploh ni mogoč.