Tiskani mediji v digitalnem prehodu

Tiskani menjajo lastnike. Poleg Primorskih novic in Večera je novega lastnika bolj potiho dobil tednik Mladina, napovedujejo se tudi spremembe na Dnevniku. Verjetno po modelu Večera. Sta pa nove lastnike dobili televiziji POP TV in Planet TV, na novo je na trg vstopil United Group prek portala N1. Zamenjava lastnika v Siolu je spodletela, je pa šlo za politično odločitev. Ekonomska je narekovala novega lastnika. Pri vstopanju novih lastnikov se je treba vprašati o njihovih motivih. Lastništvo medijev ni zelo dobičkonosen posel, pravzaprav je težko koga sploh prepričati, navdušiti, da postane lastnik. Če si lastnik, to večinoma pomeni ukvarjanje s težavami. Mogoče bi si kdo želel, da bi v Slovenijo prišli strateški lastniki, a teh slovenski mediji ne zanimajo. V tem kontekstu sedanji lastniki gledajo, kako lahko zvišajo ekonomijo obsega oziroma zasledujejo druge interese. So pa mediji še vedno posel, a manjši, kot smo bili navajeni. Partnerji še vedno oglašujejo, mediji imajo naročnike.