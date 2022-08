Afera Dušan Josip Smodej: tudi satiri bi bili radi Jupitri

V nadaljevanju preberite:

Afera Dušan Josip Smodej alias Fotopub je kot nepregleden klobčič, za katerega se zdi, da ga je treba najprej razplesti in ločiti različne ravni. Na eni ravni imamo sume resnih kaznivih dejanj spolne zlorabe na podlagi uporabe alkohola in predvsem snovi GHB, ki velja za drogo za posilstvo, žrtve naj bi bile tudi mladoletnice.

Na drugi so nekatere neortodoksne spolne prakse, kar je za vpletene nerodno, če se zadeva razkrije, sicer pa gre za zasebno stvar polnoletnih oseb, ki to pač lahko počnejo konsenzualno. In nato so tu še domnevne nepravilnosti pri porabi javnih sredstev ter na koncu še takšna in drugačna umetniška produkcija, ki sproža polemike.