Učenje Evrope iz stanja šoka

V nadaljevanju preberite:

EU in ZDA so sprejele še nikoli prej videne sankcije, toda po drugi strani se vsak dan še steka v moskovsko blagajno na stotine milijonov evrov plačil za energente. Kakršnokoli vojaško vpletanje Nata ostaja tabu. Tudi embarga na energente ni mogoče vpeljati, saj države, ki so lahkomiselno postale odvisne od ruskega plina, denimo Nemčija, nimajo veliko manevrskega prostora.

Sankcije so za Rusijo hud udarec in vsak dan zvišujejo ceno, ki jo plačuje za agresijo.