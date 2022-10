Usodno v nasprotno smer

V nadaljevanju preberite:

Nedavni tragični dogodek na ljubljanski obvoznici, ko je voznik zaradi vožnje v nasprotno smer in obračanja vozila na cestišču povzročil hudo prometno nesrečo, ki je terjala smrtne žrtve, ni prvi takšen letos. Podobno usodnih primerov je bilo v tem letu precej več kot v nekaj preteklih, verjetno tudi zato, ker se je po prometnem zatišju v času korone, ko je med drugim veljal ukrep omejevanja gibanja, promet vrnil na nekdanje ravni. Občutek je, da se je letos še dodatno okrepil.

Prometne nesreče zaradi vožnje v napačno smer se ne dogajajo le pri nas, ampak tudi v drugih državah. Pri zadnji usodni je padlo v oči, da je bil voznik visoke starosti, a po drugi strani statistika kaže, da so bili letos med povzročitelji nesreč s smrtnim izidom zaradi vožnje v nasprotno smer vozniki različnih starostnih kategorij, nobena ni posebej izstopala, med njimi so bili tudi mladi in tisti srednjih let.