Lahko se zgodi, da bo na evropskem trgu nastal masaker

Kdor je študiral ekonomijo, se ni mogel izogniti predmetu politična ekonomija. To je predmet, ki študentu pomaga razumeti razvoj ekonomske znanosti. Med 16. in 18. stoletjem je bil najpomembnejša ekonomska doktrina merkantilizem. Bistvo je krepitev lastnih gospodarskih in vojaških zmogljivosti z načrtnim razvijanjem gospodarstva in zunanje trgovine. Temeljil je na teoriji, da je država lahko samopreskrbna, najpomembnejše orodje pa so carine. Merkantilizem so zamenjale modernejše ideje.

V zadnjih desetletjih smo uživali sadove globalizacije, države so imele več od tega, da so sodelovale, trgovale med seboj. V drugem mandatu administracije Donalda Trumpa se je zgodil radikalni prelom, dobili smo neomerkantilizem. Trump je uvedel recipročne carine, razvoj na tem področju pa je čedalje bolj absurden. Za Kitajsko bodo, denimo, veljale 125-odstotne carine, ta pa je vrnila udarec s 84-odstotnimi carinami. Kam bo stopnjevanje privedlo, bomo še videli, očitno je mogoče prav vse. Tudi to, da bi se med najmočnejšima državama začela pogajanja, saj je trgovina onemogočena. Nobena država ni samopreskrbna, zato bo »nabijanje« carin bolelo vse države.

Kitajski poslovneži so zelo agilni, in ko se zaprejo ena vrata, znajo poiskati druga. Zelo verjetno je, da bodo svoje prodajne aktivnosti usmerili v Evropsko unijo. Utegne se zgoditi, da bodo EU dobesedno preplavili s svojimi izdelki. Če bo Kitajska to podprla s subvencijami, se lahko zgodi, da bo na evropskem trgu nastal masaker. Se bosta tudi EU in Kitajska postavili na okope? Razvoj v prihodnjih dneh ali tednih bo odgovoril na to vprašanje, trenutno pa se zdi, da se dogajajo spremembe, ki bodo večinoma nepovratne.

Za podjetja te mednarodne spremembe ne pomenijo nič dobrega, saj bodo prizadete utečene trgovske poti, ki so se gradile desetletja. Podjetja so se kratkoročno prilagodila s povečanjem zalog na ciljnih trgih, toda ko bodo te pošle, se bodo morala spopasti z novo realnostjo. Kupce bodo morala prepričati, da bodo plačali precej več. Kaj to pomeni za državljane? Carine bodo spodbudile inflacijo, gospodarske rasti pa ne bo, ker ne bo virov za rast, zato nas v prihodnosti čaka kombinacija inflacije in stagnacije oziroma stagflacija.