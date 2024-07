V Revoz so vdihnili novo življenje

V nadaljevanju preberite:

Novomeška tovarna Revoz se je v zadnjih letih znašla v razvojnem krču. Prihodki so upadali, krčili so izmene, zmanjševali število modelov, ki so jih sestavljali. Steber prispevka k BDP, izvoza in plačnik davkov se je nagnil. Zdaj proizvajajo le clio 5 v eni izmeni, ki pa niti ni kompletna. Tradicija izdelovanja avtomobilov v Novem mestu je bila na kocki. Ali propad ali razvoj. Vmes ni veliko.