V zagovor birokraciji

Pritiski v smeri deregulacije na vseh področjih, ki da naj bi pospešila gospodarsko rast, so vse močnejši. Ko v teh tednih spremljamo bitko milijarderja Elona Muska in ameriškega predsednika Donalda Trumpa proti birokraciji in stroškom, ki da jih ta povzroča gospodarstvu in državi, si moramo postaviti le eno vprašanje – koliko nas bo to stalo in v kakšni obliki nam bo izdan račun. Industrija se ne more regulirati sama. Ta pot še naprej vodi v škodljive posledice za zdravje ljudi, živali in okolja.