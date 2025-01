V Domžalah odkrili veliko onesnaženje v kanalizaciji

Na Centralni čistilni napravi Domžale-Kamnik so ta mesec zaznali visoko obremenjeno odpadno vodo, ki tja priteka po kanalizacijskem sistemu. Potencialnega onesnaževalca še iščejo, sumijo pa enega od industrijskih obratov v občini Kamnik. Na pristojne inšpekcijske službe ter policijo so že podali prijavo zoper neznanega povzročitelja.

Nenavadno in šaržno povečanje količine suspendiranih anorganskih koloidnih snovi so prvič opazili v drugem tednu letošnjega leta, do danes pa so se te količine koncentracijsko le še povečevale, so sporočili iz javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik. Tovrstne snovi lahko v takih velikih šaržah nastajajo le v večjih obratih, so dodali.

Pojasnili so, da odpadna voda neustrezne sestave povzroča veliko težav v procesih čiščenja, saj se delci v mehanski stopnji ne izločijo ter prehajajo direktno v biološko stopnjo. To pomeni, da občutno vplivajo na poslabšanje učinkov celotnega biološkega procesa čiščenja odpadne vode ter posledično povzročajo onesnaževanje okolja.

Direktorica javnega podjetja Marjetka Levstek je povedala, so s šestimi meritvami v zadnjih dveh tednih ugotovili, da so se presežene vsebnosti suspendiranih snovi nenehno povečevale. »Z vzorčenjem in analiziranjem vzorcev odpadne na vtoku in merilnem mestu med občinama Domžale in Kamnik je bilo dokazano, da odpadna voda prihaja iz občine Kamnik, in da so koloidne suspendirane snovi anorganskega izvora,« je dodala.

Gre za snovi, kot so kovinski oksidi in hidroksidi, koloidni karbonati ali težke kovine, ki nastajajo v industrijski dejavnosti, kot so galvanizacija, rudarstvo ter obdelava kovin in rje. Vire je mogoče najti tudi v dejavnosti gradbeništva, proizvodnji gnojil, kozmetični industriji, proizvodnji čistil in detergentov ter proizvodnji premazov.

Levstek je poudarila, da so čistilne naprave namenjene čiščenju organskih snovi, dušika in fosforja, medtem ko je treba anorganske suspendirane snovi pred iztokom v kanalizacijo izločiti na mestu nastanka. Ocenjujejo, da je izlitje v kanalizacijo, še preden so ga zaznali na lokaciji čistilne naprave, trajalo pet do sedem ur.

V javnem podjetju, kjer so se že v lanskem letu soočali z onesnaženjem in velikimi težavami zaradi povečanih obremenitev odpadne vode, vse industrijske odjemalce iz občin Domžale, Kamnik, Mengeš, Trzin, Komenda in Cerklje na Gorenjskem znova pozivajo, da v kanalizacijo odvajajo samo ustrezno prečiščeno odpadno vodo. Občani pa naj ob morebitnem zaznanju obremenjenosti komunalne odpadne vode obvestijo pristojni inšpektorat ali policijo.