Veliko zelenega, a malo soglasja

Prihodnje volitve bodo obarvane zeleno, saj si nobena stranka, pri nas posebej zaradi referenduma o vodah, nasploh pa zaradi evropske zelene politike in očitnih posledic podnebnih sprememb, ne more več privoščiti gledanja od strani. Nevarno je le, kot vselej, da bodo zelene le napovedi, potem bo šlo pa vse po starem. To pomeni najprej namestitev svojih na vse ključne položaje. Novi obrazi napovedujejo kar zahtevno tekmo.