Vizija brez prave vizije

Skrb vzbujajoča je napoved poenostavitve skupne kmetijske politike s svežnjem zakonodajnih predlogov, ki ga bo komisija predstavila že to pomlad. Kakorkoli atraktivno se sliši, vzbuja bojazen, da bodo s tem odpravljene še zadnje okoljske zahteve, ki jih morajo kmetje izpolnjevati, da dobijo subvencije. Debirokratizacija je bila res zahteva kmečkih protestnikov lani, zaradi katere je evropska komisija že zmanjšala okoljske zahteve. A nadaljnje poenostavitve bi pomenile strel v koleno prav tistih, ki so bili lani na ulicah. In nadaljevanje razkola.