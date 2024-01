Vračanje temačnih obdobij zgodovine

V nadaljevanju preberite:

Gaza krvavi in nujno potrebuje človekoljubne rešitve, ob tako spektakularnem izzivanju vsega Zahoda pa je v ozadju slutiti še bolj starodavno vojaško doktrino zavajanja in prikrivanja, znano že iz trojanske vojne. Iran, veliki brat Hamasa, hutijevci, libanonskega Hezbolaha in še koga, je po ocenah večine obveščevalnih služb tik pred izdelavo jedrske bombe,