Zarota slovenskega turizma

V nadaljevanju preberite:

Teorije zarote so velikokrat povezane s strahovi, ti pa niso racionalni. Po letošnji raziskavi univerze Chapman se 10,6 odstotka Američank in Američanov boji zombijev. To je le malo manj od tistih, ki jih je strah okužbe z gripo (13,3 odstotka). Duhov se res boji samo 8,1 odstotka prebivalcev ZDA, vendar jih vanje verjame kar 58 odstotkov (ta podatek je sicer iz leta 2018, ko so zadnjič zastavili to vprašanje). Skoraj enak delež (57 odstotkov) jih meni, da je nekoč obstajala Atlantida. In 41 odstotkov jih trdi, da so Zemljo v davni preteklosti obiskali Nezemljani (in zgradili recimo Keopsovo piramido).

A tujim prepričanjem se ni vljudno rogati. Dejstvo pa je, da mnogi v vseh omenjenih anketnih deležih vidijo tržne deleže. Se pravi priložnost, ki kar čaka na to, da jo zadovoljijo. Sploh psevdozgodovinske in psevdoarheološke zgodbe se zdijo sila privlačne, zadnja oblika teorij zarot, ki jih brez predsodkov širijo še najbolj ustaljeni mediji.