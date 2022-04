Zdavnaj pozabljeno normalno

V nadaljevanju preberite:

Visoke cene energentov se ne prelivajo zgolj v višje cene še kopice drugih izdelkov, ampak tudi na finančne trge, kjer so se v zadnjem obdobju izdatno zvišale obrestne mere državnega dolga. Tudi bančna posojila se bodo začela dražiti. Vse to pa pomeni spremembe na več področjih javnega življenja, načrtovanja razvojnih projektov in zasebnih naložb.