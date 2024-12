Čigava je policija?

Uradno je neodvisna in profesionalna in dela v javnem interesu. Dejansko spada pod vlado, ki tudi imenuje njenega šefa, ministra, ta pa šefa policije. Čeprav direktor policije deluje neodvisno in profesionalno, ne more delati nekaj, s čimer minister in predsednik vlade ne bi soglašala, saj ga lahko takoj zamenjata. Torej je tudi direktor policije direktno odvisen od politike in mora biti prijazen do nje.

Policijsko delo je nujna in osnovna priprava na sodni pregon. Brez ustreznega dela policije in prijave kaznivega dejanja sodišču ne more priti do sodnega pregona kriminala. Sodna oblast je neodvisna veja oblasti, ki preganja vsa kazniva dejanja ne glede na to, kdo jih stori. Logično je, da je takšna organizacija policije oziroma državne uprave nelogična in je v nasprotju interesov, saj bo sodna oblast težko preganjala politike in vlado, pod katere ingerenco je policija. Policija je naravni organizacijski del sodne oblasti in je nenaravno, škodljivo in tudi v nasprotju interesov, da bi policija bila organizacijsko pod politiko oziroma vlado.

Državna uprava je tudi na tem področju popolnoma neustrezno organizirana in ne prispeva k javnemu interesu po objektivnem in transparentnem ter seveda neodvisnem delu pri pregona kriminala. Drugi del neustrezne organizacije demokracije so politične stranke, ki se kot zasebna komercialna podjetja ekskluzivno vtikajo v volitve in imajo tako ekskluziven dostop do samostojnega, neposvetovalnega vodenja (ugrabitve) države.

Oboje je treba popraviti. Čim prej, tem bolje, kajti aktualna dogajanja dokazujejo, da je trenutna organizacija države škodljiva in nevarna.