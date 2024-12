Poklukar: Očitki o katastrofalnih varnostnih razmerah v državi so konstrukt

»Varnost v Sloveniji je dobra, policija in ministrstvo za notranje zadeve ter inšpektorat delajo dobro, ne gre za poslabšanje razmer. Očitno želi nekdo le razširiti konstrukte in prirejene oziroma neresnične informacije o delu policije in katastrofalnih varnostnih razmerah v državi,« je v izjavi za javnost varnostno situacijo v državi povzel minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar. Ljudje policiji zaupajo, je še dodal, sklicujoč se na Valiconovo raziskavo.

Slovenska policija se intenzivno sooča z nezakonitimi migracijami na meji s Hrvaško. Letos smo za skoraj 20 odstotkov znižali nezakonite prehode državne meje, je dejal.

Kot uspešno je ocenil tudi sodelovanje Slovenije v trilaterali, kjer na vseh nivojih skupaj iščejo rešitve naša država ter italijanska in hrvaška policija. O skupnih mešanih patruljah na meji Hrvaške in BiH oz. Srbije se še dogovarjamo, je dejal, saj bi bilo s tem več možnosti, da se umakne nadzor na notranji meji s Hrvaško in Madžarsko.

Na področju migracij, to je tihotapstva in nadzoru državne meje, slovenska policija dela dobro, je ocenil Poklukar.

»Tudi na področju romske tematike se razmere ne slabšajo,« je zatrdil, saj je policija na območju JV Slovenije poostrila policijski nadzor. Sam pa še ni zadovoljen z ukrepi, zato bodo z njimi nadaljevali. Poudaril pa je, da je nujen dialog države ter lokalnih in romskih skupnosti.

Kriminal v Sloveniji

Policijske statistike so na področju kriminala zdaj na ravni predkoronskih, to je pred letom 2020, je zagotovil Poklukar. Pozval je, naj ljudje še naprej prijavljajo nepravilnosti na 113 oziroma na anonimno številko 080 1200.

V zvezi z zadnjim umorom na Poti za Brdom v Ljubljani je povedal, da NPU intenzivno preiskuje zadevo. V zadnjem času so ukrepali proti več neprijavljenim shodom in kršiteljem. Tudi glede dogodkov v BTC preiskava še poteka.

»Po nesrečni tekmi v Portorožu, ko so huligani na košarkarski tekmi naredili izgred, sem odredil izredne usmeritve, da se športne prireditve obravnavajo strogo v skladu z zakonodajo,« je še dejal. DZ so predlagali tudi zaostritev zakonodaje.

Notranji nadzor v policiji

Glede Centra za varnost in zaščito in nezaupanja premiera Roberta Goloba vanj je Poklukar ponovil, da se je predsednik vlade sam odločil, da ta organizacijska enota sodi v pristojnost sekretariata.

Center za varovanje in zaščito je profesionalna enota; varovane osebe si varnostnikov načeloma ne morejo izbirati. Boštjan Poklukar

Mehanizmi nadzora znotraj policije delujejo, je potrdil. Tudi sam je odredil nadzor nad celotno enoto Centra. Poročilo je zaupne narave, so pa na njegovi podlagi oblikovali nove usmeritve za generalnega direktorja Policije, da odpravi nepravilnosti.

Potrdil je, da je tudi delovni inšpektor v zvezi z delovnim časom v Centru ugotovil nepravilnosti, ki pa da jih odpravljajo.

Tudi v koaliciji so danes zavrnili ocene, da policija ne obvladuje varnostne situacije v državi. Vodja poslancev SD Jani Prednik meni, da bo seja odbora DZ za notranje zadeve na to temo, ki jo je zahtevala opozicija, tudi priložnost za ministra, da poda pojasnila in pomiri državljane. V Gibanju Svoboda medtem Golobovih izjav o varovanju in očitkih o odtekanju informacij niso želeli komentirati. Prednik pa je po današnjih koalicijskih usklajevanjih ocenil, da bo moral premier te izjave podkrepiti. »Politiki se moramo vzdržati določenih komentarjev, ker je zelo tanka meja pri določenih izjavah. Premier bo moral sam pojasniti svoje izjave,« je dodal. STA

Glede generalnega direktorja Policije Senada Jušića je minister znova zatrdil, da izpolnjuje vse pogoje za direktorja, in dodal, da so bili vsi člani uradniškega sveta o tem soglasni. »Ne jaz ne vlada nismo v zvezi s tem naredili nič narobe,« je sklenil in dodal, da si »o tej precedenčni sodbi niso edini niti strokovnjaki«.