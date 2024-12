Uradniški svet pojasnil sklep o imenovanju Jušića za šefa Policije

V javnosti še vedno odmeva ugotovljena nezakonitost sklepa o imenovanju šefa policije Senada Jušića. Danes se je oglasil tudi uradniški svet, ki izpostavlja, da upravno sodišče ni razveljavilo sklepa ali zadeve vrnilo v ponovni postopek. Tako bodo preučili tudi možnost uporabe izrednih pravnih sredstev.

Uradniški svet je v današnjem odzivu nanizal več pojasnil glede sklepa o imenovanju generalnega direktorja policije Jušića. V pisnem sporočilu so znova izpostavili, da je upravno sodišče nezakonitost sklepa ugotovilo zaradi pomanjkljive obrazložitve. »Upravno sodišče torej sklepa posebne natečajne komisije ni odpravilo in vrnilo zadevo v ponovni postopek, pač pa je, kot je bilo navedeno, zgolj ugotovilo njegovo nezakonitost, kar pa je lahko podlaga za morebitno uveljavljanje odškodninske odgovornosti s strani tožnika,« so navedli.

Tudi danes je uradniški svet zatrdil, da v omenjenem sklepu obrazložitev presoje izpolnjevanja natečajnih pogojev ne odstopa od dosedanje prakse uradniškega sveta. Tako so v obrazložitvi zgolj taksativno navedeni pogoji, ki jih po mnenju natečajne komisije izpolnjuje kandidat, nikoli pa podrobnejša utemeljitev izpolnjevanja vsakega pogoja posebej. Kot so dodali, v dosedanji praksi upravnega sodišča pomanjkljivost obrazložitve glede izpolnjevanja pogoja ni vplivala na zakonitost odločitve.

Dosedanja praksa uradniškega sveta pa po njihovih navedbah izhaja tudi iz posebnosti postopka javnega natečaja za najvišje uradniške položaje v organih državne uprave. Ta je »usmerjen predvsem v presojo strokovne usposobljenosti kandidatov za položaj, in ne ugotavljanju dejanskega izpolnjevanja pogojev«, razlagajo v uradniškem svetu. Za presojo izpolnjevanja pogojev namreč zadoščajo že izjave kandidata, verodostojnost teh izjav pa skladno z uredbo o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih preveri organ, ki kandidata izbere.

Boštjan Lindav FOTO: Leon Vidic/Delo

Uradniški svet bo sicer sodbo upravnega sodišča preučil in na prihodnji seji sprejel odločitev, kako stališča sodišča upoštevati v bodočih postopkih. Preučili pa bodo tudi možnost uporabe izrednega pravnega sredstva.

Upravno sodišče je v upravnem sporu, ki ga je s tožbo sprožil neizbrani kandidat, sicer nekdanji v. d. generalnega direktorja Boštjan Lindav, pri postopku izbire generalnega direktorja Policije ugotovilo kršitev postopka, to je pomanjkljivo obrazložitev sklepa posebne natečajne komisije.