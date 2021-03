Dijaki so sporočali: »Vrnite nam šolo!«

Žrtve koronavirusa so tudi dijaki. Pol leta so ostali doma in s požrtvovalnimi učitelji po spletu usvajali učno snov.



Niso imeli vsi enakih pogojev za tak način učenja. Začeli so ugotavljati, da brez druženja in učenja v šolskih učilnicah izgubljajo svojo pravo podobo mladega, uka željnega človeka. Začutili so, da morajo svoje želje in potrebe povedati javnosti, ker jih politika ne sliši, če sedijo doma pred računalnikom. Zato so šli na ulico, opremljeni z maskami in s predpisanimi varnostnimi razdaljami med sabo. To ni bil protest, ampak zahteva, da jim vlada dovoli spet obiskovati šolsko učilnico.



Maske na obrazih pa niso bile samo protivirusne ovire, ampak tudi simbol: zamašena usta za prepoved javnega govorjena. Ker niso mogli vsega povedati – govori se namreč ne slišijo daleč –, so svoje zahteve napisali na prenosne table.



Dijaki so uveljavljali svojo ustavno pravico in mladostno potrebo po šolanju.



Vse to je bilo po pravilih ministra Hojsa in policije prekršek, ki so ga policisti, opremljeni z vesoljskimi skafandri, kaznovali z globami. Bili so nesramni. Popisi naj bi bili samo opozorilo in evidenca, v resnici so napisali položnice, in to dijakom, ki so še mladoletni, kar seveda policije ne moti. V Sloveniji veljajo pravila, ki jih vsakodnevno sporoča predsednik vlade po twitterju.



Na dejstvo, da so dijaki oglobljeni, se je oglasila ministrica za šolstvo in šport. Pričakoval bi, da bo stopila na njihovo stran, saj je vendar ministrica, ki naj bi delala samo dobro za šolsko mladino. A, ne! Na TV je izrekla, da so dijaki odrasli ljudje in naj odgovarjajo za svoja dejanja. Torej, naj plačajo globe. Mislim, da je to izrekla s cmokom v grlu. Vedela je, da imajo dijaki prav, a se je morala ukloniti zahtevi predsednika vlade Janeza Janše, ki odloča o vsem, kar smejo povedati javnosti njegovi ministri in druge uradne osebe.



Gospa ministrica, smilite se mi. V vladi ste le kurirka, ki prenaša odločitve predsednika vlade. (V naši tovarni smo takim kurirkam rekli tekačice.) Ne smete imeti svojega jaza. Zdaj je vaš čas, da rečete, dovolj imam, in se poslovite od diktature in enoumja. Če tega ne storite, boste zaznamovani kot sodelavka pri uničevanju naše lepe domovine, ki si jo kot državo lasti Janša, vsi ob njem pa ste samo sluge. Zdaj je čas, rešite svojo kožo.

