Kacinove zidanice

Od vladnega govorca smo pred kratkim izvedeli, da so bile v zadnjem času za večje število okužb krive zidanice, ki jih bojda vinogradniki dajejo v najem.



Tako meni v Celju rojeni Gorenjec Jelko Kacin. Mislim, da to ni res!



Na Štajerskem ne poznam vinogradnika ali vinarja, ki bi »posojal« svojo zidanico za denar.



Odkod potem tako visoko število okužb v osrednjeslovenski regiji in na severnoprimorskem, kjer zidanic sploh ni? Tudi na Gorenjskem jih ni! Da bi jih najemali »žurerji« iz drugih občin, pa ni mogoče, saj gibanje med občinami nadzoruje minister Hojs.



Naj notranji minister objavi seznam lastnikov in najemnikov teh zidanic, potem bom verjel in bom tiho. Njih pa naj kaznuje! Ali gre torej za domišljijo Jelka Kacina?



