Kdo ali kaj je birokracija?

Zagotovo nekaj tako pomembnega, da jo je treba pisati z veliko začetnico, torej Birokracija. Seveda, moj zapis ne more biti razlaga, ampak le zastavljanje vprašanj, ugibanje, zakaj so stvari take, kot so.

Pred letom dni so bile namreč v Sloveniji katastrofalne poplave in ogromno ljudi je ostalo brez domov in ogromno je bilo obljub o pomoči, zbiranja denarja, pomagale so tudi številne druge države in spet se je domala solznih oči ponavljalo, kako da Slovenci znamo stopiti skupaj, kadar je hudo. Zdaj pa je videti, da se ni naredilo nič kaj dosti. Za to pa seveda niso krivi Slovenci, ki so res stopili skupaj, ampak nekaj drugega.

Kar naprej prebiramo, da bi že moralo biti narejeno to in ono, če ne bi bilo birokratskih ovir. In pri tem si ne znamo razložiti, zakaj so te ovire in kaj je birokracija. Videti je, kot da imamo državo nad državo – nekakšen bizarni kafkovski organizem, ki se množi in koti predpise, s katerimi greni življenje ljudem in jim onemogoča, da bi skrbeli zase in v miru opravljali svoje delo. Domnevati pa je, da se za tem abstraktnim imenom nahajajo ljudje z imeni in priimki, ki si te svoje ovire izmišljujejo: bodisi zato, da bi se lahko še bolj namnožili, bodisi da nočejo ali pa ne znajo. Čudno pa je, ker jim nihče nič ne more. Kdo jih nadzoruje, kdo je kdaj pobrskal po teh neizvedljivih in ljudem škodljivih predpisih? Bi to morala biti vlada, državni svet, sodišča, kakšna birokracija nad birokracijo? Videti pa je samo sprijaznjenje s tem, da so pač birokratske ovire. Zakaj se jih ne da spremeniti, odstraniti? Saj jih ni prinesel Mojzes z gore Sinaj!

Živimo v času stavk in protestov, začuda pa še ni bilo protestov proti birokraciji, ki ljudem zares greni življenje.

Ničesar nisem razložila. Upam le, da se bo vendarle nekaj spremenilo v dobro ljudi, ki so doživeli tako hude stvari. Druga zima po poplavah bo kmalu, njihova usoda pa je še naprej negotova.

Sama v ničemer nisem bila prizadeta, le starejša sem že in želim, da bi ljudje lepše živeli, in gotovo bi lahko, če bi tisti, ki se imajo za sposobne in odgovorne, opravili svoje delo.