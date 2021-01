Kdo je kriv, kdo je odgovoren ...?

Že nekaj časa se sprašujem, zakaj smo doživeli v Sloveniji takšen pandemični poraz!



Živim tik ob meji z Italijo, kjer so 12. januarja imeli 10,05-odstotno okužbo (v sosednji deželi FJK pa celo devetodstotno), medtem ko je pri nas na ta dan odstotek znašal 28,5 – torej skoraj trikrat več !



Kako je to mogoče, zakaj takšna velika razlika?! Kdo je odgovoren za to, kje so vzroki? So zato odgovorni pristojni, politika in zdravstvo? Nedvomno so! Toda velik del krivde za ta poraz ima tudi del prebivalstva, ki se obnaša neodgovorno, skoraj pišmevuharsko ob ukrepih za zajezitev pandemije.



Upravičeno se sprašujem, kam je izginil nekdaj prislovično redoljubni slovenski človek? No, nekaj tega je še ostalo, čeprav (nam) je dolgoletna balkanizacija pustila trajne sledove.



Preberite še:

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: