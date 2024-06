Konoplja na referendumu

V luči prihajajočega referenduma o gojenju in posedovanju konoplje za omejeno osebno rabo razmišljam o odgovornosti izvoljenih predstavnikov države in tudi vseh nas državljanov do mladih.

Ne želim se izrekati o pozitivnih ali negativnih vidikih trenutne prepovedi, zanima me nekaj drugega: kot kažejo podatki, ponekod po svetu (denimo v ZDA) uporaba konoplje že izpodriva uporabo alkohola in trendi zadnjih let so izjemno skrb vzbujajoči tudi med mladimi pri nas. Zato najprej trdim, da bi si morali želeti svet, v katerem nobena zares mlada oseba ne bi potrebovala uživanja marihuane za reševanje osebnih ali drugih problemov. Drugič, v šolah dejansko ne zaznavam aktivnosti, ki bi jih usmerjala država in s katerimi bi mlade zavzeto in iskreno in kontinuirano spodbujali k zdravemu življenju in s tem preprečevali t. i. rekreativno uživanje konoplje (že pri zelo mladih učencih – kar žal dokazano povzroča nepopravljive posledice za njihove kognitivne sposobnosti).

Skrbi me, da smo kot družba zapadli v stanje, ko namesto da bi krepili potenciale in ustvarjalnost mladih, se z njimi v tem smislu v resnici ne ukvarjamo več in smo jih na tak način pravzaprav izdali.