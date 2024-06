Znanstvena dejstva o škodljivosti konoplje s THC

Ali bo Slovenija legalizirala konopljo s THC tudi v nemedicinske namene? Znanstveniki ugotavljajo, da substanca THC, ki je v konoplji, slabo vpliva na razvoj človeških možganov. Njeno uživanje privede do strukturnih sprememb, ki lahko pripeljejo do motenj čustvovanja in celo do izgube kognitivnih sposobnosti. Kako se to zgodi?

Razvoj možganov traja do 25. leta

Razvoj človeških možganov se začne v nosečnosti in traja vse do obdobja pozne pubertete, to je do 20. oziroma celo do 25. leta starosti, saj se posamezni predeli možganov ne razvijejo istočasno. »Vnos psihoaktivnih snovi v času razvoja možganov neugodno vpliva na razvoj možganov in možganskih funkcij ter posledično na celosten psihološki razvoj otroka in mladostnika,« sta v prispevku o vplivu konoplje na duševno zdravje otrok in mladostnikov zapisala Borče Micev, specialist otroške in mladostniške psihiatrije v UKC Ljubljana, in Marija Anderluh, predstojnica oddelka službe za otroško psihiatrijo na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana. Oprla sta se na 27 znanstvenih člankov z vsega sveta s področja uporabe konoplje s THC. Kaj se dogaja v posameznih obdobjih otrokovega razvoja?

Nosečnost in kajenje marihuane

Konoplja, ki vsebuje delta-9-tetrahidrokanabinol s kratico THC, imenovana tudi marihuana, trava ali kanabis, lahko vpliva na otroka že v času nosečnosti, če matere kadijo marihuano ali kakorkoli drugače uživajo konopljo s THC.

»Izkazalo se je, da izpostavljenost še nerojenega otroka substanci THC poveča tveganje za nizko porodno težo, slabokrvnost otroka in potrebo po intenzivni negi novorojenčka. Otroci imajo lahko opazne kognitivne posledice, kot so težave nad nadzorom impulzov, motnje pozornosti in slabši vizualni spomin,« poročata psihiatra.

Vpliv THC na nevrone

V obdobju pred rojstvom in v zgodnjem otroštvu intenzivno nastajajo novi nevroni in nevronske povezave v možganih. S puberteto se začne proces tako imenovanega obrezovanja nevronov, v katerem nefunkcionalne nevronske povezave izginjajo, druge, ki so bile uporabljane, pa se krepijo. Gre za učinke učenja, namenjene optimizaciji delovanja možganov. Če so ti procesi zaradi psihoaktivnih snovi, kot je THC, okrnjeni, se možgani ne razvijejo, kot bi se lahko.

»THC deluje na endokanabinoidne receptorje, ki so del endokanabinoidnega sistema, vpletenega v uravnavanje različnih fizioloških procesov, vključno z razpoloženjem, spominom, nadzorom anksioznosti in spanjem, apetitom in rastjo ter dozorevanjem nevronov. Endokanabinoidni sistem ima kratkoročne in dolgoročne vplive na plastičnost nevronskih povezav v različnih delih možganov, vključno s področji, vpletenimi v nadzor apetita, učenje in izbiro aktivnosti. Aktivacija teh receptorjev s THC povzroči spremembe v sproščanju nevrotransmiterjev v možganih, kar vodi do neposrednih učinkov evforije, sproščenosti in spremenjenega zaznavanja, povezanih z uživanjem konoplje,« je pojasnila Marija Anderluh.

Izpostavljenost konoplji v zgodnjem otroštvu je večinoma povezana z nenamernim zaužitjem konopljinih preparatov, kar lahko povzroči akutno zastrupitev. Znaki, po katerih zastrupitev prepoznamo, so slabost, neusklajenost gibov, otopelost in nedejavnost, težave v dihanju. V državah, kjer je konoplja legalizirana, poročajo o močnem porastu zastrupitev otrok.

Konoplja in adolescenca

Med mladostniki in mladimi je konoplja s THC najpogosteje uporabljana prepovedana substanca. V času mladostništva možganske strukture postopoma dozorevajo. Uporaba konoplje v tem obdobju privede do strukturnih sprememb predvsem v predelu hipokampusa, amigdale in prefrontalne skorje. Čelni reženj, ki je odgovoren za nadzor impulzov, načrtovanje in socialno vedenje, dozori šele okoli 25. leta.

Mladi od prepovedanih drog najpogosteje segajo po konoplji, ta pa ima škodljive učinke na razvoj možganov. Foto Jože Suhadolnik

Mladostniki so zaradi svojih nihajočih razvojnih značilnosti še posebej izpostavljeni škodljivim vplivom okolja in tveganjem, ki lahko ogrozijo njihov zdrav razvoj. Za to obdobje so značilni intenzivnost doživljanja in izražanja čustev ter zmanjšana zmožnost njihovega uravnavanja in šibkejši nadzor impulzov. Zaradi naštetega so zmožnosti optimalnega odločanja pri adolescentih znižane in odvisne od ustreznih odločitev okolja. Legalizirana uporaba konoplje jim sporoča, »da ni to nič nevarnega«.

Slabši spomin, pozornost

in koncentracija

Izsledki dolgoletnega spremljanja uporabnikov konoplje kažejo, da dolgoletna in pogosta raba konoplje ob zgodnjem začetku uporabe privede do upada nekaterih kognitivnih sposobnosti, lahko pa pride celo do celostnega upada kognitivnih sposobnosti. Najpogosteje so prizadete spominske funkcije, pozornost in koncentracija. Učinek je večji, če mladostniki začnejo zgodaj uporabljati konopljo in če jo pogosto ter redno uporabljajo.

Uporaba konoplje pri mladih povzroča tudi upad motivacije pri doseganju ciljev, kar znanstveniki povezujejo z odstopanji v dopaminskem nevrotransmiterskem sistemu. Vse to zmanjšuje njihovo prilagoditveno zmožnost v okolju.

Sprožilec duševne bolezni

in samomorilnosti

Raziskave jasno potrjujejo povezanost uporabe konoplje v mladostništvu s tveganjem za razvoj duševne bolezni. Zgodnejši začetek uporabe napoveduje zgodnejši razvoj psihotičnih znakov, večjo verjetnost za razvoj spektra psihotičnih motenj in tudi zgodnejši razvoj shizofrenije. Nekatere raziskave kažejo, da pri osmih do 13 odstotkih vseh bolnikov s shizofrenijo ne bi prišlo do razvoja bolezni, če ne bi uživali konoplje. Mladostniki, ki jo redno uporabljajo, imajo več samomorilnih misli v primerjavi s tistimi, ki je ne.

Otroški psihiatri v Mariboru beležijo, da zadnja leta vsi otroci in mladostniki, ki jih hospitalizirajo zaradi pojava duševne bolezni, kadijo marihuano. Foto Črt Piksi

Uživanje konoplje je še posebej nevarno za tiste, ki so dedno obremenjeni za razvoj psihotične simptomatike in pri tistih, ki so bili izpostavljeni travmatičnim dogodkom med odraščanjem, ugotavljajo znanstveniki.

Konoplja sicer ni edini ali glavni razlog za nastanek psihotične motnje ali shizofrenije, saj gre v osnovi za preplet več biopsihosocialnih dejavnikov, predstavlja pa enega pomembnejših dejavnikov okolja, ki pri ranljivih posameznikih ključno poveča tveganje za nastanek psihotične motnje, skleneta avtorja.

konoplja Zmanjsanje Dojemanja Tveganja Kajenje

Ni dokazov za zdravilne učinke kanabidiola

Nekateri omenjajo, da imajo nekatere učinkovine konoplje, na primer kanabidiol (CBD) ugodne učinke v zdravljenju duševnih motenj. »Jasnih znanstvenih dokazov o zdravljenju duševnih motenj s kanabidiolom ni,« je zapisala Marija Anderluh, pri čemer je dejstvo, da lahko tudi od kanabinoidov postanejo mladi odvisni. Poudarja, da je izjemno skrb zbujajoče dejstvo, da se družbena percepcija o varnosti in škodljivosti uporabe konoplje v nemedicinske namene globalno spreminja, zavedanje o škodljivih posledicah je nizko. Posebej med mladimi narašča delež tistih, ki so zmotno prepričani, da je uporaba konoplje varna, celo zdravilna, s čimer je povezano tudi povečanje uporabe konoplje s THC.

Vsebnost THC v konopljinih izdelkih se povečuje. V dveh desetletjih se je koncentracija THC povečala za štirikrat, razmerje med THC in kanabidiolom (CBD) pa se je spremenilo s 14:1 na 80:1 v korist THC. To je pomemben podatek za razumevanje, kakšno nevarnost predstavljajo konopljini izdelki, še posebej za mlade.

konoplja Narascanje THC VRastlinah

Psihiatri odsvetujejo legalizacijo

Zaradi vseh navedenih dejstev Združenje za otroško in mladostniško psihiatrijo in Pediatrična klinika UKC Ljubljana opozarjata, da lahko ohlapni pristop do konoplje s THC in večja dosegljivost konoplje poslabšata že tako ali tako naraščajoče težave na področju duševnega zdravja otrok in mladostnikov v Sloveniji.

Hojka Gregorič Kumperščak Foto: Promocijsko gradivo

»Vsak mladostnik, ki je sprejet v bolnišnico zaradi psihotičnega stanja ali začetka shizofrenije, nam pove, da kadi marihuano. Pred desetletjem še ni bilo tako,« ugotavlja, specialistka otroške in mladostniške psihiatrije iz UKC Maribor in predsednica Združenja za otroško in mladostniško psihiatrijo Slovenije. Govori o šele 12 ali 14 let starih mladostnikih, pri katerih se že začenja shizofrenija. »V puberteti možgani šele zorijo, in kdor je genetsko ranljiv, poleg tega pa kadi še marihuano, je to pika na i za razvoj bolezni. Morda bi tudi brez marihuane zboleli, a kasneje, v blažji obliki ali pa sploh ne,« ugotavlja sogovornica iz lastnih izkušenj in znanstvenih dognanj v tujini.

Črni trg

»Če bo uporaba konoplje s THC legalizirana, bo to po vsej verjetnosti veljalo za polnoletne. Črni trg se bo v tem primeru še bolj usmeril na mlajše od 18 let,« ocenjuje specialist psihiatrije za otroke in mladostnike v UKC Ljubljana Borče Micev.

Po legalizaciji konoplje s THC se bo črni trg še bolj usmeril na otroke in mlajše mladostnike. Foto PU Maribor

Psihiatri od odločevalcev pričakujejo, da upoštevajo znanstvena dejstva o škodljivosti konoplje s THC in da otroke, mlade in njihove družine zaščitijo pred škodljivimi vplivi THC. Legalizacija psihoaktivnih snovi, kot je THC, omogoči lažjo dostopnost in s tem večjo uporabo tudi med otroki in mladostniki, za katere je THC zaradi razvijajočih se možganov še posebno škodljiv.