Leon Štukelj na priložnostnih kovancih

Slovenija ima pravico, da vsako leto predstavi dva dogodka na evropskih priložnostnih kovancih.

To je tudi prilika, da se svetu predstavi in ohrani spomin na najpomembnejše dogodke in osebnosti, ki so bile kdaj zaslužne za Slovenijo. Mednje brez dvoma sodi olimpionik Leon Štukelj s šestimi olimpijskimi medaljami in skupaj dvajsetimi medaljami s treh olimpijad in svetovnih prvenstev. Z dvema osvojenima zlatima medaljama v telovadbi v Parizu leta 1924 je kot prvi Slovenec olimpijski zmagovalec utrl pot vsem poznejšim slovenskim olimpijcem in sloves Slovenije kot športne velesile. Ob stoletnici olimpijskih iger v Parizu je edinstvena priložnost, da počastimo našega olimpionika. Kdo se ne spomni njegovega nepozabnega nastopa, ko je pri 97 letih navdušil ves svet ob odprtju 26. olimpijskih iger v Atlanti!

Mislim, da si naš Leon Štukelj zasluži, da je upodobljen na priložnostnem slovenskem evrskem kovancu.