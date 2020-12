Nova Gorica je Evropska prestolnica kulture!

Novica, da smo zmagali v izboru Evropske prestolnice kulture (EPK), je razveseljujoča. Vsi, ki so snovali ta izjemen projekt, zaslužijo priznanje in čestitke.



Ta izbor je plačilo za desetletja dolgo čezmejno sodelovanje, če se še spomnimo pohodov prijateljstva, čezmejnega kolesarjenja, vrste srečanj kulturnih društev in ne nazadnje tudi občinskih uprav. Je pa tudi priznanje in zahvala Slovencem, ki živijo onstran meje, kajti njihov prispevek k odpiranju meje je izjemen. Ob veselju, ki je prisotno, pa upam le, da po preteku naziva EPK ne bo ostalo zgolj pri preštevanju dogodkov (bilo naj bi jih čez 600), ker še danes ne vem, kaj je pridobil Maribor, če mu v času, ko je bil EPK, ni uspelo rešiti niti prostorskih problemov mestne knjižnice.



V napovedi, kaj vse je načrtovano v okviru EPK, berem, »da bomo Trg Evrope spremenili v mednarodno kulturno in turistično atrakcijo«. Mar ni to že sedaj? Žal nimam kakšnih uporabnih informacij o pozidavi Trga Evrope, ker ni bilo nobene javne razprave in o novih vsebinah tega prostora tudi ni kaj dosti znanega. Prav tako niso znana mnenja o tej investiciji, ki bi jih podalo Društvo arhitektov, še manj pa mnenje prebivalcev Nove Gorice, ki so in še živijo s tem prostorom. Vsekakor pa sem prepričan, da mora ostati mozaik nedotaknjen, saj je simbol vstopa Slovenije v EU.



Župan Gorice (IT) omenja svojega predhodnika Ettoreja Romolija kot posebej pomembnega akterja pri odpiranju meje, pozablja pa na nekdanjega župana Vittorija Brancatija (in takratnega predsednika pokrajina Brandolina), ki je mimo vlade v Rimu pomagal pri odstranjevanju ograje na meji. Obenem pa upam, da bo županu Gorice sedaj le uspelo prepričati njegove svetnike, naj pristanejo na skupno ime tega prostora, to je Trg Evrope.



Pa še to! Izbrani idejni projekt za novogradnjo na Trgu Evrope bo stal več kot milijon evrov. Ga Novogoričani res potrebujemo, si ga želimo? Mar ni skrajni čas, da začnemo resno načrtovanje novega kulturnega doma v Novi Gorici, da nam v času EPK inšpektorji ne zaprejo obstoječega dotrajanega Kulturnega doma na Bevkovem trgu. Nov kulturni dom z ustrezno koncertno, likovno in tudi drugimi ponudbami bi bil dovolj vabljiv tudi za prebivalce sosednje Gorice, obenem pa bo trajen spomin na to, da smo bili nekoč Evropska prestolnica kulture.



