Pismo predsedniku Republike Slovenije

Spoštovani gospod Borut Pahor, predsednik države.

V oddaji Pogovor s predsednikom države, ki jo je TV Slovenija predvajala v ponedeljek, 27. decembra na prvem programu, ste med drugim izjavili, da ima Slovenija povsod po svetu same prijatelje.

Torej sklepam, da nima sovražnikov. Kako si torej razlagate dejstvo, da se je Slovenija (torej tisti, ki odločajo o tem) namenila močno povečati izdatke za Slovensko vojsko?

Kot vrhovni poveljnik Slovenske vojske ste zadnja leta konstantno dajali negativno oceno Slovenski vojski. To je podobno, kot da bi leto za letom vlagali sredstva v podjetje z izgubo. Ne nasprotujem sredstvom, ki so namenjena osebni opremi in oborožitvi, višjim plačam za pripadnike SV in nujni posodobitvi opreme. Toda nakup večjega števila dragih štirikolesnikov, ki se še vedno zapleta, in popolnoma nepotreben nakup vojaškega transportnega letala, ki ne bo služilo interesom Slovenije, ampak tujim, je nepotrebno razmetavanje denarja davkoplačevalcev v obdobju, ki za našo državo ni ravno rožnato.

Tistim, ki to zagovarjajo, bi postavil vprašanje: Katera država ali skupina naj bi napadla Slovenijo in zakaj?

Pošiljanje naših vojakov v tujino (razen v misijah OZN) je nepotrebno in nekoristno. Služi le interesom ZDA in drugih velikih držav. Vstop Slovenije v Nato pa je bil sploh nespametna odločitev ne glede na dejstvo, da jo je na referendumu izglasovala večina volivcev. Iz zgodovine bi se lahko naučili, kam je pripeljala večinska volja ljudstva. Primeri: fašistična Italija, nacistična Nemčija, stalinistična Sovjetska zveza. Večina prebivalstva teh držav je režime podpirala. Rezultat je znan.

Slovenska zunanja politika ni nikakršna zunanja politika suverene države, prej banana republike. Z malo več razuma bi bila Slovenija boljša država.