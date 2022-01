Pod naslovom Povišanje plačnih razredov ali stimuliranje dobrega dela je dober poznavalec pravilnega in poštenega nagrajevanja zaposlenih v javnem sektorju mag. Janez Zeni 3. januarja v Pismih bralcev na 7. strani objavil prispevek, v katerem ocenjuje, da je vladna odločba o povišanju plačnih razredov v javnem sistemu zdravstvenega varstva (SZV) samo zdravnikom in zobozdravnikom huda sistemska napaka.

Z njegovim mnenjem se popolnoma strinjam. Takšno odločanje je sicer resnično zelo preprosto in sledi logiki nekritičnega nagrajevanja v državni upravi. Menim, da je predlog za zgrešeno vladno odločitev nastal na ministrstvu za zdravje (MZ) ali z njegovo odobritvijo nerazumne sebičnosti zdravniškega sindikata in morda tudi nekaterih drugih zdravniških organizacij.

Naj povem, da kot zobozdravnik v pokoju odločno podpiram boljše nagrajevanje vseh zdravstvenih delavcev v zelo zahtevni in odgovorni delovno (ne kapitalsko) intenzivni javni zdravstveni dejavnosti – zdravnikov in zobozdravnikov, medicinskih sester in drugih sodelavcev, ki so nujno potrebni za kakovostno zdravstveno obravnavo bolnikov. Vendar se moramo tega lotiti pravilno in enakopravno za vse v javnem sektorju, in ne z degradacijo zaposlenih v drugih organizacijah javnega sektorja, ki ob tem, kar se je zgodilo, verjetno ne bodo kar tiho.

Na MZ bi morali vedeti, da znotraj enotnega plačnega sistema v javnem sektorju in pri določenih stabilnih plačnih razredih zaposlenih lahko nagrajujemo »dobre in najboljše« delavce s specifičnimi finančnimi dodatki glede na organiziranost, delovanje in poslovanje ter ustrezno sistemizacijo delovnih mest v konkretni organizaciji. In to z dodatki k plači zaposlenih na zahtevnih in odgovornih delovnih mestih, s stimulacijami pa pri preseganju določenih povprečnih rezultatov pri normiranih delovnih obveznostih (učinkovitost, intenzivnost, uspešnost).

Omenjena odločba vlade me preseneča tudi zaradi tega, ker smo lani prek civilne družbe Sinteza – KCD ministru za zdravje osebno poslali model dolgoročne reforme javnega SZV. V njem je zelo jasno napisano tudi, kako se za zahtevno in odgovorno delo ter za nadpovprečne delovne rezultate nagrajujejo zaposleni v javni zdravstveni dejavnosti, ne da bi jih premikali v višje plačne razrede. Kaže, da je naše pismo pristalo v smeteh. Če bi ga minister ali kdo na MZ prebral, se mogoče ne bi odločil za ekskluzivno nagrajevanje zdravnikov in zobozdravnikov.