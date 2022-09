Razočaranje nad Gorenjevim servisom

Dne 26. avgusta se nam je pokvaril pralni stroj znamke Gorenje in še isti dan smo poklicali klicni center tega podjetja zaradi dogovora o obisku serviserja in odprave napake.

Prijazni uslužbenki smo sporočili vse zahtevane podatke in povedala nam je, da je treba za obisk serviserja počakati (največ) deset dni. Čez nekaj dni smo prejeli elektronsko sporočilo o statusu naše zahteve za servisiranje, v katerem pa ni bilo nobene informacije o tem, kdaj lahko pričakujemo serviserja. Ko nas tudi po preteku desetih dni serviser ni niti poklical niti obiskal, smo še enkrat poklicali klicni center Gorenja, v katerem so nam povedali, da ne morejo reči, kdaj bo serviser prišel; poudarili so tudi, da bodo serviserja opozorili, naj nas pokliče.

Na dan tega pisanja 10. septembra je poteklo že petnajst dni od naše prijave okvare, o obisku serviserja ali vsaj njegovem klicu pa ni ne duha ne sluha. Zaradi tega postajamo vse bolj nezadovoljni, saj se umazano perilo kopiči. Razočarani smo nad neprofesionalnostjo Gorenja, katerega izdelke smo vedno kupovali, ker smo verjeli v njihovo kakovost in tudi promptno servisiranje. Zdi se nam, da tudi Gorenje ni več tisto, kar je bilo v preteklosti, ko nas je njihov serviser včasih obiskal že na sam dan okvare njihovega izdelka. Domnevamo, da je padec kakovosti servisiranja povezan s tem, da je podjetje prevzela kitajska korporacija Hisense. Nemara zaradi vse večjega korporativnega pohlepa in s tem povezanega zmanjševanja stroškov bolj slabo plačujejo serviserje, zato jih imajo vedno manj.

Sprašujemo pa se tudi, ali se ne bo padec kvalitete servisiranja kot bumerang vrnil v obliki zmanjševanja prodaje oziroma izgubljanja tržne tekme s konkurenčnimi podjetji. Morda pa Kitajcev to niti ne zanima preveč, glede na to, da poslujejo tudi s svojo lastno tržno znamko.