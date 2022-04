Somrak moralnih vrednot

Ali se moramo bati? To sem pred dvema letoma ob ustoličenju sedanje Janševe vlade, ki jo je omogočila izdaja volivcev, za katero so odgovorni poslanci SMC in Desusa, zapisal v svojem prispevku.

Takrat pa si kljub pesimizmu nisem predstavljal, da se lahko katera koli vlada, pa četudi Janševa, obnaša, kot pravilno ugotavlja g. Janez Markeš, tako barbarsko in koruptivno.

Pokojna državna tožilka ga. Zdenka Cerar je nekoč dejala, da vsaka packarija še ni kaznivo dejanje, in imela je zelo prav. Vprašati pa se moramo, ali je prav, da je zgolj pravnomočno ugotovljeno kaznivo dejanje razlog za odvzem pravice »biti voljen« ljudem, ki so v svojem političnem mandatu zlorabili svojo funkcijo za korupcijo, klientelizem, avtoritarno vladanje, kršenje ustave in zakonov, poveličevanje domobranstva, politično vmešavanje v sodstvo, medije, represivne organe in podjetja v državni lasti … Seznam »grehov« je še veliko daljši in je povsem enak, ne glede na to, ali ga gledaš z leve ali desne strani. Tistim, ki imajo od takšnega načina vladanja osebne koristi, seveda ni zameriti zamegljenega pogleda. Vsi drugi pa bi morali sprevideti, da nas je ta vlada v cilju svojih interesov pripeljala na rob, ko prenehajo veljati vse moralne vrednote. Če bi te vsaj minimalno veljale, se ljudje vrste Janša, Počivalšek, Tonin, Pivčeva, Hojs, Dikaučič, Kangler in še kakšnih sto njim podobnih ne bi mogli nikoli več niti približati parlamentu, vladi ali kateri drugi državni instituciji, ki odloča o našem denarju, svobodi in življenju nasploh.

V športu so stvari postavljene jasno. Najprej rumeni karton, nato rdeči in izključitev. Začasna ali trajna. V politiki pa na žalost govorimo samo o politični odgovornosti, ki naj bi se ugotavljala na vsakokratnih volitvah. Vmes pa mrk demokracije. Ko sem pred meseci pisal o možnosti za prehod v »demokracijo, ki traja«, mi je bilo »modro« povedano, da se nič ne mudi, saj bodo čez štiri mesece volitve. Napaka! Že takrat se je zelo mudilo.

Nekoč smo govorili o moralnopolitični neoporečnosti. Če bi danes izpustili politično in bi ostala samo moralna, prav zagotovo ne bi bilo nič narobe. Morala je vendar temeljna človekova vrednota. To imaš ali pa je nimaš.