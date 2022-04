Spomenik zasavskim in slovenskim rudarjem

Spomenik, imenovan Prometej, ki so ga zasavski rudarji in občani ob sodelovanju mnogih tudi zunaj Zasavja postavili v spomin na številne rudarske rodove, stoji in pogleduje prek trboveljske doline.

Ker se bliža 3. julij, dan rudarjev, bi veljalo to postavitev zaznamovati z ustrezno proslavo, tako da bodo vsi slovenski državljani dobili vtis o častnosti rudarskega poklica. Na območju države oziroma pokrajine Slovenije je v zadnjih treh stoletjih delovalo najmanj 300 rudnikov rude in premoga, v katerih je bilo zaposlenih na tisoče rudarjev. Podlaga za celotno slovensko industrijo sta bila rudarstvo in metalurgija, ki je sledila izkopu rud in premoga. Po Evropi so na lokacijah zaprtih rudnikov postavljeni številni pomniki rudarjem ter se že stoletja ohranja in oživlja rudarska tradicija, najpogosteje povezana s turistično ponudbo.

Zato bi veljalo spomniti predvsem zasavske občinarje na temelje, na katerih so zrasle njihove občine, ter turistične agencije, da bodo znali to tradicijo ustrezno zaznamovati ter jo prek turistične ponudbe ponuditi zunanjim obiskovalcem. Tako kot lendavski stolp (čeprav se imenuje Vinarium, bolj spominja na naftni stolp kot na vinsko klet) ter bodoči kristalni stolp v Rogaški Slatini, ki bo obujal tradicijo steklarstva, naj bi vseslovenski rudar spominjal na večstoletno tradicijo slovenskega rudarstva.