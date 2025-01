Tehnični pomisleki o gradnji garaž pod ljubljansko tržnico

Civilna iniciativa Tržnice ne damo in njeni sopodpisniki smo se že večkrat oglasili v javnih medijih in opozarjali na nepravilnosti pri pristopu k investiciji Prenova osrednje ljubljanske tržnice ter na vprašljivost vsebine projektne dokumentacije, ki jo je Mestna občina Ljubljana (MOL) vložila v postopek za pridobitev integralnega gradbenega dovoljenja. Enako smo storili v postopku javne razgrnitve za pridobitev integralnega gradbenega dovoljenja: ta postopek še ni končan, čeprav bi morala biti vloga za izdajo takega dovoljenja pravzaprav zavrnjena, ker dokumentacija ne zagotavlja dovolj nedvomno opredeljene varnosti v soseščini gradnje, pa tudi sicer zaradi dvomljivih opredelitev v soglasjih pristojnih.

Pri vsem gre za izredno zahtevno geomehansko in hidrogeološko problematiko, in to v samem osrčju zgodovinskih in umetnostnozgodovinskih spomenikov. Za tako zahteven projekt morajo biti izdelane vse potrebne predhodne geomehanske in hidrogeološke študije, upoštevaje opazovanja daljšega večletnega obdobja, ki služijo kot osnova nadaljnjemu. Pomembno je, da se z določenimi predhodnimi dokumentacijami v sklopu dokumentacije DGD (projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja) dokaže, da bi bila gradnja podzemnih garaž sploh izvedljiva brez kakršnega koli negativnega vpliva na sosednje objekte. Zato ni sprejemljivo prelaganje teh dokazil na fazo projekta za izvedbo, brez upravnih postopkov.

Kot podlaga za načrtovanje globoke podzemne garaže mora biti izdelana in verodostojno revidirana detajlna hidrogeološka študija, narejena na osnovi opazovanja podtalnice skozi daljše, večletno obdobje za široko območje predvsem desnega brega Ljubljanice z navedbo odgovornih strokovnjakov in organizacij.

Analizirano mora biti nihanje gladin podtalnice v sušnih in v mokrih razmerah, tudi v času visokih ali nizkih vodostajev Ljubljanice, vključno s smermi in hitrostmi tokov podzemne vode. FOTO: Dejan Javornik

Analizirano mora biti nihanje gladin podtalnice v sušnih in v mokrih razmerah, tudi v času visokih ali nizkih vodostajev Ljubljanice, vključno s smermi in hitrostmi tokov podzemne vode.

Na osnovi opazovanj nivojev in hitrosti se lahko določijo izhodiščni parametri za tridimenzionalni (3D) hidrogeološki računalniški model, ki bo služil za 3D-hidravlični račun kot ponazoritev dogajanja podzemne vode za obstoječe stanje pri različnih nivojih gladin podzemne vode, nato pa še za predvideno stanje po gradnji. Vse bo bistveno vplivalo na višine gladin in smeri pretakanja talnice, hitrosti strujanja ter posledično na spiranje in odplavljanje finih zemeljskih delcev z območij temeljnih podlag pod bližnjimi objekti okrog načrtovane podzemne garaže. Ocena prizadetosti teh objektov ni narejena, čeprav bi morala biti, dokumentacija obravnava samo vplive na bodočo podzemno garažno stavbo.

Zaradi spremenjenih nivojev podtalnice in povečanih hitrosti strujanja bi bila zaradi gradnje podzemne garaže ogrožena stabilnost Plečnikovih arkad, semenišča s stolnico, Mahrove hiše in objektov ob Ciril-Metodovem trgu.

Vprašljiva bo namreč trajnost lesenih nosilnih pilotov, kjer so vgrajeni kot dopolnilna nosilnost temeljev bližnjih stavb. Povzročeno bo postopno propadanje lesa in s tem zmanjševanje nosilnosti. Sanacija tega negativnega vpliva gradnje globoke podzemne garaže bo predstavljala zahtevne in komplicirane ter izredno drage geotehnične ukrepe, če bo sploh mogoča.

Že v projektu DGD je treba izdelati načrte za preprečitev negativnih vplivov na bližnje objekte. Ti negativni vplivi so zmanjšanje nosilnosti temeljnih tal zaradi spremenjenih razmer podtalnice (spremenjene smeri in povečanje hitrosti) in odplavljanja finih frakcij zemljine iz temeljnih podlag pod okoliškimi objekti.

V primeru, da ni mogoče načrtovati, predvideti takšnih zaščitnih ukrepov, ki bi odpravili negativne vplive gradnje globoke podzemne garaže na bližnje objekte, je izvedba globoke podzemne garaže nedopustna!

Zaradi spremenjenih nivojev podtalnice in povečanih hitrosti strujanja bi bila zaradi gradnje podzemne garaže ogrožena stabilnost Plečnikovih arkad (na fotografiji), semenišča s stolnico, Mahrove hiše in objektov ob Ciril Metodovem trgu. FOTO: Dejan Javornik

V času izkopov okoli osemnajst metrov globoke gradbene jame bodo nastopile izredne razmere glede stanja podtalnice, kar bo zahtevalo intenzivno črpanje talne vode z območja izkopov. V tem primeru se bo pojavilo obsežno lijakasto oblikovanje gladine podtalnice okrog celotne gradbene jame. To pomeni padanje gladine v smeri izkopa gradbene jame s povečanimi hitrostmi in posledično večjim izpiranjem finih zemeljskih frakcij izpod temeljnih podlag bližnjih objektov.

Izvedba navpične zaščite gradbene jame, pa tudi druga gradnja v globino bo težko izvedljiva, ker bo sidranje v zaledje zelo problematično predvsem vzdolž Plečnikovih arkad, kjer zaledja zaradi bližine Ljubljanice ni na razpolago.

Načrtovana globoka podzemna garaža predstavlja tudi s prometnega stališča lokacijsko izredno prisiljeno rešitev glede izpolnjevanja potrebnih prometnih normativov vodenja prometa v tako veliko garažo.

V sklopu postopka izdaje gradbenega dovoljenja (še pred dokončno izdajo gradbenega dovoljenja) je treba natančno določiti in ustrezno overoviti odgovornost za nastale poškodbe na bližnjih objektih v primeru gradnje globoke podzemne garaže. Natančno mora biti določena odgovornost naročnika – investitorja (kot institucije z navedbo glavnih nosilcev naročnika), izvajalca gradbenih del in načrtovalcev projekta z navedbo odgovornih oseb.

Določena mora biti tudi odgovornost za slabo izvedbo v primeru stečaja nosilca gradbenih del.

Projekt DGD, okoljevarstveno poročilo PVO (poročilo o vplivih na okolje oz. poročilo o vplivih nameravanega posega na okolje, op. ur.), kulturno-varstveno poročilo HIA in celotna investicijska dokumentacija vsega tega ne zagotavljajo, niti ne projektu priložena mnenja pooblaščenih javnih institucij.

Načrte za preprečitev negativnih vplivov gradnje globoke podzemne garaže je treba izdelati še pred izdajo gradbenega dovoljenja!

Investitor že za izbiro variante potrebuje načrte za izvedljiv projekt, ne šele za pridobitev gradbenega dovoljenja (GD).