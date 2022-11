Za javno ali strankarsko RTV?

Koga bi ob ponedeljkih zvečer raje gledali na TV Slovenija, nerodnega simpatizerja SDS ali osivelega hipija? Tako prostodušno je razmišljal o dilemi med »za« in »proti« noveli zakona o RTV nekdanji minister za finance Janez Šušteršič v svoji kolumni 19. novembra na spletnem portalu siol.net.

Šušteršič se odloča za nerodnega simpatizerja SDS in proti noveli zakona, saj naj bi po njegovem skupaj z novelo prišlo zgolj in samo do bolj finega vpletanja politike v program. Ne vemo, ali je zavestno želel priznati, kdo obvladuje informativni program TV Slovenija, ali pa mu je samo ušlo. Kakorkoli, bravo, Šušteršič, za odkritost. Sprenevedanje res ni potrebno. Skupina bolj ali manj »nerodnih«, vendar pa zelo vnetih simpatizerjev in simpatizerk SDS je prevzela TV Slovenija in glas »za« novelo je glas »proti« strankarski RTV.

Prepričana sem, da nobena druga stranka ni sposobna tako umazanih rabot kot SDS, ne na RTV in ne v katerikoli drugi javni ustanovi. Da Šušteršič pleteniči o grozečem prenehanju nadzora nad objektivnostjo in nepristranostjo, je tragikomično. Voditeljica Vida Petrovčič je – bodisi kot nerodna simpatizerka stranke SDS bodisi nerodna kar tako – v vseh dosedanjih oddajah o RTV nenehno demonstrirala »nepristranost«, kot si jo predstavlja stranka. Še bolj plastično to »nepristranost« in »superobjektivnost« demonstrira na vsaki seji programskega sveta RTV Slovenija četica programskih svetnikov, ki jih je izvolila v svet prejšnja koalicija.

Skupnost v prihodnosti ne potrebuje okorelih in nerodnih simpatizerjev strank, »zaciklanih« v svojem sovraštvu in zlonamernosti, niti lažne uravnoteženosti urednikov, novinarjev in programskih svetnikov, skupnost potrebuje različnost mnenj svobodomiselnih ljudi, pa četudi so nekateri že osiveli hipiji.

Zato absolutno moj glas »za« za javno RTV.