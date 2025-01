Za strožjo prepoved kajenja

Zaradi zagotavljanja izboljšanega zraka v mestu in bolj zdravih pogojev življenja predlagam, da mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme dopolnitev odloka o javnem redu in miru, s katero naj določi strožjo prepoved kajenja na prostem in v javnih prostorih v mestu Ljubljana. Prepoved naj začne veljati 1. februarja, kršenje naj bo kaznovano s 100 do 600 evri. Višina kazni se prilagaja inflaciji. Strožji ukrep naj velja za vse javne prostore, tudi za ulice, javne parke, otroška igrišča, avtobusne postaje, železniške postaje ter športne objekte. Lokali, ki organizirajo prostore za kajenje, naj zagotovijo ločeno strežno osebje za nekadilce in kadilce, ker prenašajo cigaretni dim.

Prepoved bi bila smiselna, ker kadilci ne spoštujejo ne oznak za prepoved kajenja ne prisotnosti nekadilcev in otrok. Ukrep bi varoval zdravje meščanov pred škodljivimi učinki pasivnega kajenja v javnih prostorih, zlasti tistih, ki jih obiskujejo otroci.

V državi imamo veljavne ukrepe proti kajenju, vendar so preohlapni in potrebujemo izrecno prepoved kot osnovo za bolj zdravo življenjsko okolje in kaznovanje kršiteljev.

Mesto Ljubljana bi se z naprednimi ukrepi lahko aktivno pridružilo evropskim prizadevanjem za boljše ozračje in življenjske pogoje.