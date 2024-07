Japonska telovadka zaradi alkohola in cigaret brez OI

Kapetanka japonske gimnastične reprezentance Šoko Mijata je ostala brez olimpijskih iger v Parizu. Telovadka je ostala brez nastopa v Franciji, ker je kršila pravila tamkajšnje panožne zveze vezana na uživanje alkohola in kajenje cigaret.

Mijata je že v četrtek zapustila pripravljalno bazo japonske reprezentance v Monte Carlu in se zaradi postopka, ki je stekel proti njej, vrnila v Tokio. Devetnajstletna telovadka je sama priznala, da je junija po pripravah v Monaku popila alkoholno pijačo in si privoščila cigareto. S tem pa kršila japonsko zakonodajo, saj je v deželi vzhajajočega sonca kajenje prepovedano za osebe, mlajše od 20 let.

»Iz dna srca se opravičujem zaradi tega,« je v zvezi s tem povedal predsednik japonske gimnastične zveze Tadaši Fudžita in se globoko poklonil vsem drugim na zvezi, tudi trenerju Mijate Mucumiju Haradi.

Vsaj delno razumevanje je za svojo varovanko imel Harada, ki je sicer dejal, da je šlo za nepremišljeno dejanje, a tudi, da je bila športnica v pripravah na olimpijske igre pod velikim pritiskom. »Iz dneva v dan je bila pod velikim pritiskom in prosim vse, da to skušajo razumeti,« je dejal.

Mijata je na SP 2022 v Liverpoolu osvojila bronasto kolajno na gredi, v mnogoboju pa zasedla peto mesto. Tudi tokrat je sodila v krog kandidatov za kolajno.