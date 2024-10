V dvajsetih letih do generacije brez tobaka

V nadaljevanju preberite:

Kajenje, opozarja naše ministrstvo za zdravje, je povzročitelj številnih bolezni, ki vodijo tudi v prezgodnjo smrt, mladi, ki uporabljajo elektronske cigarete, fuge, nikotinske vrečke …, pa tvegajo, da bodo postali kadilci. Evropski kadilec na dan prižge okrog 14 cigaret in to povprečje ostaja na ravni 2020 tudi zadnja leta. Za primerjavo: leta 2020 je bilo po podatkih NIJZ kadilcev več kot 275.000 odraslih Slovencev med 25. in 74. letom; večina jih je kadila vsak dan, v povprečju 16 cigaret; kadila je celo ena od desetih nosečnic in ta žalostni podatek se ni spremenil od leta 2002 ... Med sedemnajstletno mladino je enkrat na teden ali pogosteje kadil vsak peti, med petnajstletniki vsak deseti ...