Zloraba državnih simbolov

Že večkrat sem pomislil, da se v SDS & Co. zelo radi slikajo, predstavljajo, prikazujejo ... ob slovenski državni zastavi in grbu. Še posebej, ko protestirajo proti aktualnim oblastem, ko se zavzemajo za prepoved splava, ko organizirajo najrazličnejše referendume, ko nasprotujejo izgradnji kanalizacijskega kolektorja ...

Ne vem, zakaj skoraj nikoli množično ne mahajo s svojo SDS-ovsko zastavo, zakaj se ne ovijajo vanjo? Ali se bojijo, da bi si javnost zapomnila, kdo je pred leti povzročil stroške za izvedbo dveh referendumov o »drugem tiru« in s tem povezane inflacijske stroške za čas zamude ali za lanski trojni referendum?

Pred dnevi, ko sem gledal TV, sem opazil, da traktoristi in drugi kmetje pri protestih proti fekalnemu kanalu na vodovarstvenem območju tudi veselo mahajo z državno zastavo. Spodbuja jih državni uradnik. Opa, sem si rekel, to je zloraba državnega simbola. Menim, da si nihče – ne posameznik, ne skupina in ne politična stranka – ne more lastiti pravice do državne zastave. Odločno nasprotujem temu, da se zastava moje države uporablja za politične strankarske spletke in namene. Z zastavo, grbom in himno se s ponosom priklonimo zaslužnim posameznikom, na primer Emi Klinec. Zastava, grb in himna ne sodijo v vrste, ki širijo nestrpnost ali z njimi uveljavljajo večjo vrednost glede na tiste, ki se ne ovijajo v državne simbole. Mimogrede, ali imajo protestniki proti fekalnemu kolektorju C0 doma vodotesne priključke na kanalizacijsko omrežje, vodotesne greznice in gnojišča?

Zanimivo se mi zdi, koliko ljudi in medijev motijo rdeči čeveljci predsednice državnega zbora (DZ), za zlorabo državnih simbolov pa jim ni mar.

Ugotavljam, da ni nikjer v zakonih prepovedano mahati z državnimi simboli zato, da bi si v tej državi pridobili neke koristi. Pozivam državni zbor, da se o tej problematiki izreče in ustrezno ukrepa, če so že zakonodajno telo.