Ukrepi proti širjenju covida-19

Videti je, da nam ne uspeva zavreti širjenja okužb z novim koronavirusom z ukrepi nedruženja v velikih skupinah.



Imam predlog: za druženja, kjer bi se delila hrana ali se drugače ne bi mogla upoštevati socialna razdalja, bi moral organizator takoj po druženju prijaviti seznam oseb, ki so bile prisotne.



Pa naj bo ta organizator dogodka Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez ali organizator sprejema naših kolosalnih športnikov, skratka organizatorji vseh dogodkov, kjer se zbere večja skupina ljudi, ki pri tem ne upošteva ukrepa nošenja mask in socialne razdalje. In ko se potem na testiranju pojavi prva oseba iz takega seznama s pozitivnim rezultatom na covid-19, se vsem iz te skupine odredi karantena.



Meni se zdi to precej preprosto in učinkovito. Ohrani se ljudem svoboda odločanja prisostvovati na takšnih dogodkih in ne upoštevati ukrepov in odgovornosti, ki jim jih ta svoboda implicitno nalaga.