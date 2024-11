Ana Petrič: Tisti, ki imajo denar in moč, lahko res uničijo vse, tudi življenje

V nadaljevanju preberite:

Nedolgo po tem, ko je bila razglašena za Slovenko leta, magistri socialnega dela Ani Petrič v Centru starejših Notranje Gorice po devetih letih niso podaljšali direktorske pogodbe. Bolj kot spraševanje, zakaj so se je šokantno, a kljub temu nekako pričakovano odkrižali, je dobitnico palete priznanj s področja dela s starejšimi in vse, ki njeno delo poznajo, šokiral spletni in deloma medijski napad, v katerem niso manjkali niti nasveti, kako naj si vzame življenje. Osamila se je in po pol leta vrnila iz dobesedne in metaforične barjanske megle na sončno Primorsko, v Dom starejših Vrtojba. Enako zagnana kot vsa leta, le z oprtanim nahrbtnikom previdnosti in spoznanj o relativnosti dobrote in absolutnosti zlonamernosti.