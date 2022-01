Anica Mikuš Kos: V naši viziji sveta prevladuje egoizem

V članku preberite:

Čeprav sogovornica opozarja, da se človeštvo iz svojih napak slabo uči in da se zlo spet krepi, si je že v otroštvu zapomnila, da tudi v največjem zlu obstaja dobro. To je občutila tudi med skrušenimi in travmatiziranimi ljudi na vojnih območjih, kamor jo je peljalo njeno delo. Vera v bolj pravično in solidarno družbo jo je s somišljeniki spodbudila k ustanovitvi nevladne organizacije Slovenska filantropija, združenja za promocijo prostovoljstva, ki letos praznuje 30 let.