Barbra Streisand: Zvezda, ki sije že šest desetletij

V članku preberite:

V Združenih državah, svetovni prestolnici popularne kulture, na tem področju podeljujejo brezštevilne nagrade. A štiri so najprestižnejše in le malokdo se lahko pohvali z vsemi: z oskarjem, emmyjem, grammyjem in tonyjem. Ena od teh je Newyorčanka Barbra Streisand, dejavna predvsem v glasbi, vendar znana tudi kot igralka. V nedeljo bo praznovala okrogli jubilej, saj bo dopolnila 80 let.