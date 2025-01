Milijarderji se klanjajo Donaldu Trumpu

Galerija

Mark Zuckerberg in njegova soproga Priscilla Chan, Jeff Bezos in njegova zaročenka Lauren Sanchez, izvršni direktor Googla Sundar Pichaii in Elon Musk so na inavguraciji zasedli najboljše sedeže, ki so običajno rezervirani za guvernerje in člane kongresa. FOTO: Shawn Thew/Reuters