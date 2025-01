V kraljestvu Muska, Bezosa in Zuckerberga

V nadaljevanju preberite:

Kapitalizmu napovedujejo konec, odkar se je pojavil, v zadnjih letih pa vse več uglednih avtorjev ugotavlja, da je pravzaprav že izginil in ga je nadomestil novi družbeni red, tehnofevdalizem. Nedavno je pri založbi Mladinska knjiga v prevodu Mojce Vodušek izšla knjiga Tehnofevdalizem grškega ekonomista, nekdanjega finančnega ministra in avtorja Janisa Varufakisa. V njej razvije tezo, da ne živimo več v času prostega trga neoliberalizma, ampak v času vladavine maloštevilne podjetniške elite, ki ima v lasti največja računalniška omrežja in spletne storitve. Vsi ostali, ki uporabljamo družbena omrežja, guglamo informacije, naročamo božična darila na amazonu, ponosno razkazujemo najnovejši iphone ali plačujemo naročnino na netflix, smo v primerjavi z njimi le navadni hlapci, četudi z najnovejšimi tehnološkimi igračkami v naročju.