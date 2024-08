Bo Švedska nova Španija?

V članku preberite:

V turizmu se pojavlja nov trend z angleškim imenom »coolcation«, kar bi lahko prevedli, resda precej na silo, v pohladitnice. Težnja po dopustovanju v hladnejših krajih je posledica podnebnih sprememb in z njimi povezanih vse bolj nevzdržnih temperatur na tradicionalnih sredozemskih počitniških lokacijah v Italiji, Grčiji, Španiji in drugje. Tudi iz Hrvaške so se zaradi pretoplega morja in soparnega ozračja nekateri s počitnic vrnili slabe volje in utrujeni, nekdo je celo izjavil: »Komaj sem čakal na konec dopusta.« Spremenjene vremenske razmere napovedujejo tudi spremembo dopustniških navad.