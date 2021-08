Boks je igra spretnosti in ne moči

V nadaljevanju preberite:

Ob omembi boksa najprej pomislimo na Floyda Maywea­therja, Mika Tysona, Muhammada Alija, Joeja Fraizerja, Sonnyja Listona, tisti bolj lokalno usmerjeni na Dejana Zavca ali Mateja Parlova. In seveda na težke udarce, ki padajo po telesu in glavi. Na nokavte in zblojene poglede med minuto premora. Na bolečino. Toda boks je – še posebno če se z njim ukvarjamo rekreativno – vse prej kot boleč šport, pravi Dalibor Grbić, ustanovitelj in glavni trener bok­sarskega kluba Knockout Ljubljana.