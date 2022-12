Boli me gniloba sistema

V nadaljevanju preberite:

»Ko prižgemo televizijo, so v reklamah vsi ultra srečni, kar ustvarja lažni občutek vsesplošne sreče. Po mojem mnenju se veliko ljudi ne more najti v teh reklamah,« pravi televizijska voditeljica Jelena Aščić, ki je za ponedeljek z ekipo Ted­nika pripravila prispevek o tem, kako se prebiti skozi veseli december, če ne spadamo v to »reklamo«. Z novinarko, ki največ prostega časa preživi v gorah in naravi nasploh, smo se pogovarjali še o njenih prodornih prispevkih o krivicah, ki se dogajajo malemu človeku, zabetoniranih ertevejevskih urnikih, ki ji otežujejo delo, in o besedah, s katerimi je pred časom njeno objavo na twitterju pospremil največji ljubitelj gora med slovenskimi politiki.